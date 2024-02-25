Психиатры заметили, что лечение депрессий стало гораздо доступнее, но число депрессий увеличилось

Группа учёных во главе с нидерландским психиатром Йоханом Ормелом в исследовании 2022 года отметила, что лечение тяжёлой депрессии в современном мире стало гораздо более доступным, о днако ни в одной западной стране это лечение не уменьшило распространённость серьёзных депрессивных расстройств -- напротив, во многих странах их стало больше.

В особенности пугает картина выявленных психических расстройств среди молодёжи. Так, в период с 1990 по 2007 год число психически больных детей выросло в 35 раз. Поколение Z (родившиеся между 1995 и 2012 гг.) получило больше психотерапевтических услуг, чем любое другое. В США почти 40% людей этого поколения прошли лечение у специалистов в области психического здоровья. У каждого шестого американского ребенка в возрасте от двух до восьми лет диагностировано психическое расстройство, расстройство поведения или расстройство развития, почти у 10% детей диагностировано тревожное расстройство. До некоторой степени это объясняется гипердиагностикой и расширением самого определения психических заболеваний, однако детям с "диагнозом" назначается лечение, которое -- по мнению Абигель Шрие, автора книги "Плохая терапия. Почему дети не взрослеют" -- только усугубляет положение.

Шрие перечисляет распространённые психотерапевтические тактики, которые в действительности пагубно влияют на психическое состояние детей:

1. Приучать детей концентрироваться на своих чувствах и постоянно "проговаривать" их. Выращенное в этом духе поколение детей не способно проигнорировать даже самую банальную боль.

2. Всячески ограждать детей от хаоса (громких звуков, грязи и т.п.). Такие дети вырастают более пугливыми и менее терпимыми.

3. Постоянное наблюдение. Родительское дома, учительское в школе. Само наличие наблюдателя -- это фактор стресса. Когда психолог проводит исследование и хочет добавить фактор стресса -- он добавляет наблюдателя.

4. Диагноз. Хотя в некоторых случаях диагноз необходим, в других случаях он становится поводом для ребёнка решить, что с его мозгом что-то не так. И расти с этой мыслью нелегко.

5. Антидепрессанты. Они помогают детям и подросткам меньше, чем взрослым, а негативных побочных эффектов оказывают больше.

6. Отчуждение от семьи. Всё больше детей перестают общаться со своими родителями, потому что психолог посоветовал им это сделать.











