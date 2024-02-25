Лукашенко сказал о правильности белорусского образа действий во время коронавирусного психоза

В частности, в Белоруссии не вводили ковидокарантин, в стране проводились массовые мероприятия, ношение ковидомасок также не было обязательным. Даже когда в республике номинально вводили масочный режим в закрытых помещениях, ограничения по числу людей, одновременно посещающих торговые объекты и объекты общественного питания, санкции за несоблюдение этих мер фактически не применялись.

Ещё во время ковидопандемии белорусский президент называл происходящее в мире коронавирусным психозом и отмечал, что "коронавирус стал политикой". Также он подчеркивал, что не вакцинировался, а 97% населения Белоруссии перенесли болезнь бессимптомно. По данным Минздрава Белоруссии, смертность от коронавируса составила 0,72%.