 

Лукашенко сказал о правильности белорусского образа действий во время коронавирусного психоза

 
Действия властей Белоруссии в ковидопандемию оказались правильными, несмотря на масштабы критики, которой они подверглись, сказал президент республики Александр Лукашенко.

В частности, в Белоруссии не вводили ковидокарантин, в стране проводились массовые мероприятия, ношение ковидомасок также не было обязательным. Даже когда в республике номинально вводили масочный режим в закрытых помещениях, ограничения по числу людей, одновременно посещающих торговые объекты и объекты общественного питания, санкции за несоблюдение этих мер фактически не применялись.

Ещё во время ковидопандемии белорусский президент называл происходящее в мире коронавирусным психозом и отмечал, что "коронавирус стал политикой". Также он подчеркивал, что не вакцинировался, а 97% населения Белоруссии перенесли болезнь бессимптомно. По данным Минздрава Белоруссии, смертность от коронавируса составила 0,72%.

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APN.ru