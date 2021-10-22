В Белоруссии отменили масочный режим

В Белоруссии введённый было масочный режим отменили сразу после критики президента Лукашенко. На совещании 19 октября он потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения масок, дистанцирования и вакцинации. "По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей", - сказал белорусский президент.

Уже 20 октября Минздрав Белоруссии в телеграм-канале отметил, что исключено требование об "обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен".