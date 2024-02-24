 

Об одной публичной дискуссии в Телеграме

С некоторым удивлением мы ознакомились с многоэтапной политико-философской дискуссией, которую вели на страницах Телеграм уважаемый нами Алексей Чадаев и внесённый в федеральный список террористов и экстремистов украинский пропагандист и сборщик денег для ВСУ Алексей Арестович.
 
Фабула спора состояла в том, что Арестович, достаточно давно осознав, что дело Украины в её нынешнем видом проиграно, решил демонстративно переписаться в русские, но не для того, чтобы покаявшись перейти в наш стан, а для того, чтобы "попытаться отжать бренд" и задекларировать возможность и полезность существования русских альтернативных русским, у которых есть их страна Россия, где-то там, на обломках бывшей Украины.
 
 
Своеобразный апофеоз южнорусской хуцпы можно было увидеть в следующем заявлении разыскиваемого полицией трёх восточно-славянских государств блоггера:
 
"у меня есть два проекта Руси-Украины и Пятого проекта, которые как раз опираются на более, чем тысячелетнюю историю.
 
А что у вас есть - взамен нынешней РФ?"
 
Бывает, человек десятилетиями пыжится, выдаёт себя за умного... и ему даже верят в этом, в том числе российские интеллектуалы. А потом как брякнет - и сразу всё видно. Волшебный флёр спадает, стоит дурак-дураком.
 
Два проекта у дурака. Один сломал, другой потерял.
 
А что есть у нас?
У нас есть Россия. Вполне аутентичная, не придуманная. Не проект, а живая страна с тысячелетней историей, которая никуда не уходила, не исчезла, не может быть перезаписана другим контентом по воле креативного менеджера.
 
У нас есть Россия, у блоггера - два незапущенных проекта взамен почти обанкротившегося и уже покидаемого такими же фаундерами как Арестович медиа-стартапа "Украина".
 
Несоразмерность одного и другого такова, что дальше можно не писать.
 
 
 
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