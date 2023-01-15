 

Советник Зеленского Арестович проговорился о причине взрыва в Днепропетровске

Советник президента Украины Зеленского Арестович, так обозначил причину взрыва в жилом доме в Днепропетровске: «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд».
После этого мэр Днепропетровска Филатов заявил, что Арестович -- "самовлюблённый скот и помойный рот", и "СБУ и контрразведка обязаны отреагировать".
Тогда Арестович объяснил свою информацию "усталостью", привычкой "говорить свободно" и тем, что он получил сведения от источника, который прежде его не подводил.
Всё это не помешало западным СМИ представить взрыв в Днепропетровске как целенаправленный удар России. В частности, самая массовая газета Британии "Дейли Мейл" написала: "Путинские силы нанесли прямой удар по гражданскому зданию в Днепре".
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APN.ru