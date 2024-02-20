Жительница Сочи познакомилась с мигрантом и оказалась на пляже с разбитой головой

Жительницу Сочи обнаружили на местном пляже «Огонёк» с разбитой головой. Выяснилось, что накануне она познакомилась с 23-летним мигрантом из Таджикистана и согласилась зайти к нему в квартиру. Там они выпили и поссорились, после чего мигрант ударил гостью в грудь и голову, а затем добил куском тротуарной плитки. Во время допроса он во всём сознался.

Пятьдесят иностранных граждан будут выдворены из РФ за нарушения миграционного законодательства по итогам рейда в Москве, который был проведен после массовой драки в конце января в складском помещении на западе столицы.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Петербурге появилась новая группировка, в состав которой входят уроженцы Таджикистана, избивающая прохожих и выкладывающая видео в интернет. По собственному заявлению членов группировки, таким образом они наводят свой порядок.



