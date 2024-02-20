Жительница Авдеевки рассказала о существовании без газа, света, воды и возможности связаться с близкими в России

Киев отключил в Авдеевке газ с апреля 2022 года, с 15 мая - свет, позже - воду. Гуманитарную помощь выдавать перестали в октябре 2023 года. Жители питались тем, что смогли вырастить на огородах, к тому же у Любови Николаевны были коровы, из-за которых она не рассматривала возможность уехать из Авдеевки.

Пенсионерка из Авдеевки Любовь Николаевна рассказала , что из-за страха перед украинскими военными боялась общаться с дочерью, которая живет в Липецкой области, поскольку украинцы могли проверить телефон и обнаружить российские контакты.