 

Жительница Авдеевки рассказала о существовании без газа, света, воды и возможности связаться с близкими в России

 
Пенсионерка из Авдеевки Любовь Николаевна рассказала, что из-за страха перед украинскими военными боялась общаться с дочерью, которая живет в Липецкой области, поскольку украинцы могли проверить телефон и обнаружить российские контакты. Киев отключил в Авдеевке газ с апреля 2022 года, с 15 мая - свет, позже - воду. Гуманитарную помощь выдавать перестали в октябре 2023 года. Жители питались тем, что смогли вырастить на огородах, к тому же у Любови Николаевны были коровы, из-за которых она не рассматривала возможность уехать из Авдеевки. 
В настоящее время в Авдеевке идёт разминирование, которое только началось, но уже обезврежено почти 400 взрывоопасных предметов. 

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APN.ru