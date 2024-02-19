 

Украинцы атакуют российские регионы, в Макеевке пожар на нефтебазе, раненые в Брянской области и ДНР

 

Два мирных жителя ранены при обстреле села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области со стороны Вооружённых сил Украины; также повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.

В Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Мокрая Орловка, Заречье-Первое (повреждены четыре частных дома), Тишанка (повреждены два частных дома и ЛЭП), МАПП "Нехотеевка", Журавлёвка, Козловка, Беловское сельское поселение (повреждён автомобиль).

В Курской области обстреляны Троицкое и Успеновка.

В Донецке мирный житель 1978 г.р. ранен в результате сброса взрывчатки с БПЛА.

В Макеевке, ДНР, из-за обстрела вышли из строя 15 котельных, без света остались жители поселков Крупский, Горького, Первомайский и Карла Маркса, произошёл пожар на нефтебазе, находящейся в пределах города.

 

Украинцы обстреляли школу и детский сад города Новодружеска в ЛНР кассетными боеприпасами, также пострадали фасады нескольких магазинов.

 


 




 


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