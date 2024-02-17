 

Относительно смерти Навального

Вчерашнее сообщение о смерти включённого в федеральный список террористов и экстремистов Алексея Навального не исчерпывает позиции редакции АПН по данному вопросу.
 
Мы не считаем, что его "убил путинский режим тюремными условиями содержания". Жизнь в российских тюрьмах и лагерях здоровья не добавляет, это факт. Но её было бы явно недостаточно для этой смерти, если бы здоровье Алексея Анатольевича не было подорвано в эпизоде его отравления.
 
Авторство этого злодеяния (а отравление человека - это, безусловно злодеяние) до сих пор не известно и мы не считаем, что оно в нынешних общественно-политических обстоятельствах может быть достоверно установлено. Если же смотреть в соответствии с римским принципом Cui prodest?, пытаться разобраться в том, кому оно могло быть выгодно, то результаты подобного рассмотрения выглядят как-то не очень хорошо для многих заинтересованных лиц, в том числе и из его ближнего окружения и зарубежных политических спонсоров, хотя и иных версий полностью не исключают.
 
Не имея возможности выяснить истинные обстоятельства дела, мы не будем ни на кого показывать пальцем.
 
Что касается политической деятельности его лично и его преданных сторонников, считаем, что до определенного момента она была частично конструктивна, а чем дальше - тем более деструктивна и напрямую враждебна России.
 
Говоря прямо, потерпев политическое поражение в РФ, Алексею следовало не искать политическую опору за пределами страны, а тихо выселиться за рубеж, выучить, для целей зарабатывания денег, язык программирования Python и уйти, хотя бы на время, в частную жизнь.
 
Это было бы оптимальным развитием событий для всех заинтересованных сторон.
Очень жаль, что оно оказалось невозможным.
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