Вчерашнее сообщение о смерти включённого в федеральный список террористов и экстремистов Алексея Навального не исчерпывает позиции редакции АПН по данному вопросу.

Мы не считаем, что его "убил путинский режим тюремными условиями содержания". Жизнь в российских тюрьмах и лагерях здоровья не добавляет, это факт. Но её было бы явно недостаточно для этой смерти, если бы здоровье Алексея Анатольевича не было подорвано в эпизоде его отравления.

Авторство этого злодеяния (а отравление человека - это, безусловно злодеяние) до сих пор не известно и мы не считаем, что оно в нынешних общественно-политических обстоятельствах может быть достоверно установлено. Если же смотреть в соответствии с римским принципом Cui prodest?, пытаться разобраться в том, кому оно могло быть выгодно, то результаты подобного рассмотрения выглядят как-то не очень хорошо для многих заинтересованных лиц, в том числе и из его ближнего окружения и зарубежных политических спонсоров, хотя и иных версий полностью не исключают.

Не имея возможности выяснить истинные обстоятельства дела, мы не будем ни на кого показывать пальцем.

Что касается политической деятельности его лично и его преданных сторонников, считаем, что до определенного момента она была частично конструктивна, а чем дальше - тем более деструктивна и напрямую враждебна России.

Говоря прямо, потерпев политическое поражение в РФ, Алексею следовало не искать политическую опору за пределами страны, а тихо выселиться за рубеж, выучить, для целей зарабатывания денег, язык программирования Python и уйти, хотя бы на время, в частную жизнь.

Это было бы оптимальным развитием событий для всех заинтересованных сторон.

Очень жаль, что оно оказалось невозможным.