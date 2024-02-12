Более трети английских докторов -- мигранты; всё чаще доктора консультируют пациентов из-за границы

Я сбился со счета, сколько раз, будучи онкологом-консультантом, я брал в руки папку с клиническими записями и бродил по больничному коридору, чтобы посоветоваться с коллегами. Я бы поговорил с рентгенологом – насколько велики опухоли на рентгенограмме? Какова вероятность того, что они распространились на лимфатические узлы? Затем я бы передал дело хирургу – достаточно ли рано мы обнаружили опухоль, чтобы оперировать? Перевешивают ли риски пользу? Я бы также проконсультировался со специалистами по химиотерапии и лучевой терапии. Только лично вы можете оценить реакцию коллег, получить представление о том, насколько твердо их мнение и на чем оно основано. Вам необходимо их знать, и этого не заменят звонки по телефону или видеозвонки.