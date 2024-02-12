Более трети английских докторов -- мигранты; всё чаще доктора консультируют пациентов из-за границы
- 12.02.2024, 12:24,
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"Дейли Мейл", три из десяти медсестёр и более трети английских докторов -- не граждане Соединённого Королевства. Чаще всего это индийцы, нигерийцы, пакистанцы, египтяне. Среди докторов также много ирландцев, а среди медсестёр -- филиппинок. Предполагается, что даже миграционный приток вскоре не сможет заполнить все появляющиеся в здравоохранении вакансии, и потому расширяется практика врачебных консультаций по интернету, при этом врач может находиться за границей. Онколог Кароль Сикора считает
, что это большая ошибка, поскольку противоречит нормальному поиску оптимального решения:
Я сбился со счета, сколько раз, будучи онкологом-консультантом, я брал в руки папку с клиническими записями и бродил по больничному коридору, чтобы посоветоваться с коллегами.
Я бы поговорил с рентгенологом – насколько велики опухоли на рентгенограмме? Какова вероятность того, что они распространились на лимфатические узлы? Затем я бы передал дело хирургу – достаточно ли рано мы обнаружили опухоль, чтобы оперировать? Перевешивают ли риски пользу? Я бы также проконсультировался со специалистами по химиотерапии и лучевой терапии.
Только лично вы можете оценить реакцию коллег, получить представление о том, насколько твердо их мнение и на чем оно основано. Вам необходимо их знать, и этого не заменят звонки по телефону или видеозвонки.
Мода "наблюдать пациентов удалённо" распространилась в Британии во время ковидопандемии, и теперь так поступают многие врачи общей практики.