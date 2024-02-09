Украинцы атакуют нефтеперерабатывающие заводы, в Горловке ранена женщина

Украинский беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Около 2:00 ночи 9 февраля дрон упал на территории предприятия, в результате чего произошёл взрыв и начался пожар.

В то же время была предпринята попытка атаки БПЛА на Афипский НПЗ, в 17 км от Ильского. Здесь в результате падения обломков дрона пожара не произошло.

При украинском обстреле Горловки (ДНР) ранена женщина 1953 г.р., повреждены два многоквартирных жилых дома.

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике предотвратили атаку украинских дронов на бригаду, ремонтировавшую подстанцию под Горловкой, перехвачено восемь украинских дронов. Ещё пятнадцать беспилотников подавлены за сутки над Донецком и Макеевкой.

Умер мужчина, получивший 3 февраля тяжёлые ранения при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске. Таким образом, число жертв украинского обстрела достигло 30 человек (включая беременную женщину).







