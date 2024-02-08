 

Закредитованность американцев стала максимальной за всю историю ведения статистики

 

В 2023 году задолженность американцев банкам выросла до рекордной суммы в 17,5 триллиона долларов, это максимальное значение за всю историю ведения статистики. Только за последние три месяца года общая задолженность граждан США выросла на 212 миллиардов долларов. Долги по кредитным картам увеличились на 50 миллиардов долларов (до 1,13 триллиона), по автокредитам — на 12 миллиардов долларов (до 1,61 триллиона). Задолженность американцев по ипотеке возросла на 112 миллиардов, до 12,25 триллиона долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдолг США с 2016 года постоянно превышает американский ВВП
» Госдолг США за год вырос на $4 трлн и превысил $34 трлн
» Бюджет России оказался под угрозой
» Долги иностранных государств перед РФ выросли до 29 млрд долларов, при этом в июле РФ списала Африке 23 млрд
» Центробанк поднял прогноз по оттоку капитала из России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Второй «Холоп» и «Мастер и Маргарита»: опыт сопряжения

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Мутация веры: за что уволили православного генетика

Самодостаточность стран спасет мир от США

Самодостаточность стран спасет мир от США

Об интеграции провинций в Империю

Об интеграции провинций в Империю

Мирный день в Белгороде

Мирный день в Белгороде

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Эксперт "Росатома" заявил, что уже в ближайшее десятилетие у "искусственного интеллекта" может появиться самосознание

  • 14:53
  • 0

Закредитованность американцев стала максимальной за всю историю ведения статистики

  • 14:48
  • 24

Сбербанк порассуждал о причинах невысокой эффективности антироссийских санкций

  • 10:25
  • 207

Британцы летают на Украину, чтобы вылечить больные зубы

  • 23:00
  • 332

Голосовой помощник от VK "Маруся" записывает ДНР в Украину и сомневается в принадлежности Курил

  • 22:44
  • 289

Чеченка, которую разлучили с русским женихом и насильно вывезли из Петербурга, возможно, мертва

  • 21:09
  • 332
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru