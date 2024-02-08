Закредитованность американцев стала максимальной за всю историю ведения статистики

В 2023 году задолженность американцев банкам выросла до рекордной суммы в 17,5 триллиона долларов, это максимальное значение за всю историю ведения статистики. Только за последние три месяца года общая задолженность граждан США выросла на 212 миллиардов долларов. Долги по кредитным картам увеличились на 50 миллиардов долларов (до 1,13 триллиона), по автокредитам — на 12 миллиардов долларов (до 1,61 триллиона). Задолженность американцев по ипотеке возросла на 112 миллиардов, до 12,25 триллиона долларов.