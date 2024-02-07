Британцы летают на Украину, чтобы вылечить больные зубы
- 07.02.2024, 23:00,
- Новости
- 162
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Как пишет "Дейли Мейл", кризис стоматологической медицинской помощи в Британии достиг таких масштабов, что британцы всё чаще летают в другие страны, чтобы вылечить зубы, в том числе и на Украину
. Проблемы накапливались годами, во время ковидорегуляций стоматологии массово закрывались, и британцам даже приходилось выдирать сами себе зубы щипцами. После ковидорегуляций отрасль так и не восстановилась, примерно тысяча стоматологий так и не возобновила работу. Теперь, чтобы попасть на приём к дантисту, британцы занимают очередь с четырёх утра, а ожидание в записи может длиться месяцами. В Бристоле в очередях к стоматологу стоят сотни человек (буквально на улице, фото).
Имеются проблемы и со стоматологической помощью для детей: каждый шестой британский ребёнок к одиннадцати годам с гнилыми зубами.