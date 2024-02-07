 

Британцы летают на Украину, чтобы вылечить больные зубы

Как пишет "Дейли Мейл", кризис стоматологической медицинской помощи в Британии достиг таких масштабов, что британцы всё чаще летают в другие страны, чтобы вылечить зубы, в том числе и на Украину. Проблемы накапливались годами, во время ковидорегуляций стоматологии массово закрывались, и британцам даже приходилось выдирать сами себе зубы щипцами. После ковидорегуляций отрасль так и не восстановилась, примерно тысяча стоматологий так и не возобновила работу. Теперь, чтобы попасть на приём к дантисту, британцы занимают очередь с четырёх утра, а ожидание в записи может длиться месяцами. В Бристоле в очередях к стоматологу стоят сотни человек (буквально на улице, фото).
Имеются проблемы и со стоматологической помощью для детей: каждый шестой британский ребёнок к одиннадцати годам с гнилыми зубами. 

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