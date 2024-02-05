Юрий Истомин, Михаил Шуфутинский, Николай Картозия, АлСми и MiyaGi - звездные новогодние истории

«Чтобы легче высекались искры ярости» Николаю требовался эмоциональный допинг, в качестве которого выступал… играющий в наушниках шансон.

С особой теплотой Николай вспоминает непревзойденные, по его мнению, строчки Сергея Наговицына:

И Сизый полетел по лагерям,

Он иначе поступить не мог.

После закрытия «Намедни» политические тексты писать стало некуда и «кружок карателей» естественным образом распался.

Тогда Картозия с Гордеевой, за отсутствием лучших идей, затеяли делать фильм «Рублевские жены» - «о женщинах, которые не пытаются покорить Москву, потому что уже захватили земли получше — элитную Барвиху».

Концептуально было решено острых тем не касаться, а наоборот – делать легкий телевизионный продукт.

Поначалу непривычный формат у творческого тандема «не пошел», добрый текст не писался.

«Мы сидели ночью в редакции и мрачно смотрели друг на друга. Наконец Гордеева сказала:

— Давай для вдохновения песню послушаем. И включила никому не известную группу «Колыма», - рассказал Картозия.

И послушали.

Рублевское шоссе, короткое, как ночь,

Как ночь, в которую я ехал не по воле.

Рублевское шоссе, петлистое точь-в-точь,

Как и мои по северу гастроли.

Надежный стимулятор авторства Юрия Истомина в комбинации с двумя бутылками Jameson сработал превосходно.

«Песня играла на репите. Пили мы тоже на репите, чокаясь каждый раз, когда из динамиков вновь несся припев «Рублееевское….». Мы успевали выпить до слова «шоссе». Собственный сценарий нам нравился все больше и больше», - рассказал Картозия.

Итогом вдохновенной работы стал не только телепродукт, но и целый сонм оскорбленных в лучших чувствах рублевских обитателей.





Гордеева назвала ресторатора Аркадия Новикова, имея ввиду размер бизнеса, «карликовым олигархом», а обиделся «сам малогабаритный ресторатор».





Помимо «целого выводка рублевских селебрядей» под раздачу попал и народных любимец Михаил Жванецкий. Не ведающие моральных авторитетов авторы раздобыли видео с закрытого рублевского корпоратива, на котором Жванецкий неосторожно пошутил:





— Здесь собрались все свои. Не то чтобы я не люблю бедных. Я готов их любить, но где-то в определённых, отведённых для этого местах.





В алкогольно-шансонном чаду сценарий писался отлично.





«Мы были в лоскуты. Пока режиссер монтировал наш фильм, Катя взяла гитару и пыталась подобрать по слуху «Рублевское шоссе». Но пальцы соскальзывали со струн, и тогда, подняв голову и поймав меня в прицел, Катя затянула «Голуби летят над нашей зоной». Пришлось допить даже «Рижский бальзам» и вьетнамскую водку со змеей», - вспоминает Картозия.





Ну что ж, спето и выпито все было не зря: проект вышел отличный.





Юрий Александрович Истомин - певец, поэт и композитор. Родился в небольшом шахтерском городке Инта и известен тем, что написал более 100 песен в стиле «русский шансон».





К слову, песни Истомин начал писать в 10 лет, а в 16 уже переехал в Москву и поступил в Институт Культуры.





У автора «рублевского» хита Юрия Истомина, кстати, есть альбом «Пацаны» (и там одноименная песня), который передает атмосферу субкультуры криминальных молодежных группировок покруче нашумевшего в последнее время сериала «Слово пацана». Переслушаешь – и вспоминая те лихие времена «хочется напиться и заплакать», пацаны.





А сам Юрий Истомин, как и полагается нормальному «выжившему» пацану, нынче солидный предприниматель. Занимается инвестиционным бизнесом, коллекционирует современное искусство, с 2015 живет в Монако. Модные сейчас технологии нейросетей начал использовать еще в 2008-м году: сначала для оценки эффективности маркетинговых решений, а потом и непосредственно для работы на фондовом рынке. Его жена Элла Стюарт является председателем совета директором коммуникационного агентства BBDO Group.