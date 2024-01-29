 

Роботы скупают бензин быстрее, чем люди; мошенничества с QR-кодами усовершенствовались

 

Представители частных автозаправочных станций написали письмо руководству Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, обращая их внимание на резкое повышение активности роботов при торгах топливом. По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, из-за использования соответствующих недобросовестных практик приобретать нефтепродукты добросовестным покупателям приходится у перекупщиков: все выставляемые лоты скупаются при помощи алгоритмических систем закупок, позволяющих рассчитывать, формировать и выставлять заявки в биржевые стаканы значительно быстрее, чем при работе вручную.

Биржевые цены на нефть на мировом сырьевом рынке по сути оказались в руках ботов. В 2023 году на сгенерированные компьютером сделки с участием группы алгоритмических управляющих денежными средствами, известных как Commodity Trading Advisory, пришлось почти 60% от объёма биржевых торгов.

 

Киберпреступники поменяли тактику атак с помощью QR-кодов, сообщается в исследовании компании Check Point. Если раньше мошенники просто рассылали случайные QR-коды, то сейчас начали использовать сложную систему маршрутизации.

Цель атаки осталась прежней: убедить пользователя перейти по ссылке и установить на его устройство вредоносное приложение или скрипт. Пользователь сканирует вредоносный QR-код и оказывается на сайте, который имеет URL-адрес и оформлен в стиле официального ресурса, например, компании "Майкрософт". Затем происходит перенаправление на конечный сайт атаки. При этом ссылки в электронных письмах одинаковые. 


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