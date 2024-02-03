 

Изучил ли Россельхознадзор прецедент кота Твикса?

Изучил ли Россельхознадзор прецедент кота Твикса? Мнения по данному поводу разнятся, некоторые считают, что это - честнейшие люди, которые действуют "строго по процедуре" и грудью стоят на защите интересов отечественного потребителя.
 
А некоторые, в последнее время, начинают задумываться о том, что, быть может, некоторые совпадения - совсем не совпадения, в том числе и остановка импорта уникальных, не имеющих аналогов лечебных кормов Farmina из дружественной России Сербии аккурат перед президентскими выборами.
 
Ни для кого не секрет, что контрсанкции, относящиеся к кормам животных, были пролоббированы рядом российских производителей аналогичного типа продуктов, только более низкокачественных, которые публично обращались за помощью к Владимиру Путину по данному вопросу. Ну хорошо, для тех видов кормов, где мы учимся делать что-то своё и в отношении производителей из недружественных стран такую меру можно понять и принять.
 
Однако, напомним, что во-первых Сербия к недружественным государствам не относится, а поставки были остановлены, в том числе и с сербского завода, и, во-вторых - аналогов лечебных кормов Farmina, от наличия которых критически зависит здоровье множество старых и больных, давно любимых хвостатых питомцев, в России не производится. Даже намёков нет.
 
Что ж - выбесить аккурат перед наиболее важным политическим событием наступающего года узко сфокусированную группу населения (корма достаточно дорогие, их покупают именно те, кто точно знает, что их коту нужно именно это и ни что другое) кому-то блестяще удалось. На эту  мысль наводит и информация, распространённая через канал Mash. в которой речь идёт о "параллельном импорте из Италии через Сербию", а сербский завод, с которого идёт как минимум часть поставок - не упоминается.
 
Останавливают импорт к дате - ни раньше, не позже, придумав сомнительный предлог остановки в виде "найденного мышьяка". Да бога ради, нашли. Откуда он там мог взяться?
 
Вполне очевидно, что это какие-то следовые количества, попавшие с краской или иной технологической субстанциейЮ, не относящейся впрямую к процессу производства. Банальный анализ соотношения рисков для потребителей (оставить кота без корма, без которого он разболеется и может даже умрёт) или пропустить партию, которая может окажется опасной, а может и нет - заставляет думать о том, что всё можно было сделать в значительно более спокойном режиме, контролировать поставляемые корма выборочно, а не тотально.
 
Мелочи, казалось бы, тут кто-то начнёт возмущаться - мол идёт СВО, люди гибнут, какие тут ещё корма для котов?
 
Однако, вынесенный в заголовок прецедент показывает, что российское общество чувствительно к таким темам. Об этом бы думать тем, кто принимает решения.
 
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