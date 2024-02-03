Запланированы выступления Романа Юнемана в Тамбове, Липецке, Туле и Калуге
- 03.02.2024, 15:19,
- Новости
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В первую декаду февраля состоятся следующие выступления Романа Юнемана:
5 февраля — Тамбов, 19.00
6 февраля — Липецк, 19.00
7 февраля — Тула, 19.00
8 февраля — Калуга, 19.00
Будем говорить о том, что происходит с Россией и что с ней будет после войны. Обсудим, как можно помочь своим близким, стране и самим себе прямо сейчас. Поговорим про гуманитарную миссию Общества.Будущее и наши выезды в Донбасс, Херсонщину и Запорожье.