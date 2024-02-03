Запланированы выступления Романа Юнемана в Тамбове, Липецке, Туле и Калуге

В первую декаду февраля состоятся следующие выступления Романа Юнемана:

5 февраля — Тамбов, 19.00

6 февраля — Липецк, 19.00

7 февраля — Тула, 19.00

8 февраля — Калуга, 19.00

Будем говорить о том, что происходит с Россией и что с ней будет после войны. Обсудим, как можно помочь своим близким, стране и самим себе прямо сейчас. Поговорим про гуманитарную миссию Общества.Будущее и наши выезды в Донбасс, Херсонщину и Запорожье.