Запланированы выступления Романа Юнемана в Тамбове, Липецке, Туле и Калуге

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В первую декаду февраля состоятся следующие выступления Романа Юнемана: 
5 февраля — Тамбов, 19.00
6 февраля — Липецк, 19.00
7 февраля — Тула, 19.00
8 февраля — Калуга, 19.00
Будем говорить о том, что происходит с Россией и что с ней будет после войны. Обсудим, как можно помочь своим близким, стране и самим себе прямо сейчас. Поговорим про гуманитарную миссию Общества.Будущее и наши выезды в Донбасс, Херсонщину и Запорожье.
Необходима регистрация.

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