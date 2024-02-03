К вопросу самоорганизации в Российской Федерации

По поводу самоорганизации общества в Российской Федерации на личном примере. Летом 2012-го мой знакомый предприниматель арендовал в центре Екатеринбурга офис (арендовал у своих друзей-предпринимателей), где пару раз в неделю мы собирали людей различных политических взглядов на диспуты на разные темы. Через 2 месяца арендодатели под надуманным предлогом попросили нас съехать (хотя договорённость об аренде была минимум на полгода). В сентябре 2014-го меня вызвал на беседу майор ФСБ в управление ФСБ по Екатеринбургу. Майор был недоволен, что мы собирали пикеты и митинги в поддержку Донбасса, отправляли туда гуманитарную помощь, организовали в поддержку Донбасса автопробег. В том числе, со смехом, он сообщил, что именно ФСБ в 2012-м надавила на арендодателей, чтобы они отказали нам в аренде...



Второй случай. В 2013-м я разговаривал с одним деятелем о необходимости самоорганизации общества. Осенью 2013-го меня пригласили на беседу в ЦПЭ МВД РФ и показали заявление этого деятеля. Этот деятель в своём заявлении писал, что любая самоорганизация общества означает подготовку государственного переворота в РФ, поэтому я, обсуждая идею самоорганизации общества, тем самым якобы выдавал себя как человека, готовящего госпереворот в РФ. Я написал объяснение, что никакого переворота я не готовлю. Однако через год, осенью 2014-го блогеры zergulio и colonelcassad разместили у себя в ЖЖ статейки о том, что я готовлю госпереворот в РФ и являюсь доверенным лицом консула США в Екатеринбурге...



В 2015-м Следственный комитет РФ по требованию ФСБ попытался возбудить против меня уголовное дело из-за того, что у меня в ЖЖ появился материал о нарушениях законов РФ крымскотатарским меджлисом (ФСБ представила экспертизу, где говорилось, что любая информация о нарушении меджлисом крымских татар законов РФ является разжиганием розни к крымским татарам), и только признание судом РФ меджлиса крымских татар экстремистской организацией развалило уголовное дело против меня.



В Российской Империи была слаба самоорганизация русских, сильная самоорганизация была только у казаков, поэтому казаки были единственной частью русского общества, которая смогла оказать противодействие такой антирусской силе как большевизм, основная часть русских белогвардейцев организовалась при мощной поддержке казачества.

В СССР вообще отсутствовала самоорганизация русских, поэтому СССР рухнул за три дня.

