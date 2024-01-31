Да, действительно взяли с поличным. Сидит пожилая еврейка, курит цыгарку и рассуждает, что ее мечта - это украинское национальное государство с украинским языком, и чтобы между Россией и Украиной пролегли границы не только географические, но и культурные; чтобы украинская нация сплотилась вокруг украинского языка и культуры и отмежевалась от России. То есть, она четко желает искоренения русского языка и русской культуры на территории бывшей УССР. При этом тетенька пишет на русском языке и для русскоязычной аудитории, от нее же получает доходы - значит, мечтает поскорее перепилить сук, на котором сидит.

В связи с этим интересно понять, откуда у российской интеллигенции такая тяга к самоубийству. Воздух, что ли, здесь такой? Для нормального человека подобное сумасшествие кажется необъяснимой загадкой. Объяснение, будто РФ плохая, здесь Путин, а Европа хорошая, там свобода цветет - не годится: чтобы отмежеваться от всего "плохого", торжество украинства над русской культурой отнюдь не требуется.

И ведь это не впервой: при последних царях значительная часть интеллигенции точно так же сошла с ума, возжелав свергнуть своих естественных "братьев по классу" - монарха, его министров и прочих чиновников, то есть других интеллигентов. Зачем? А затем, чтобы увидеть на их месте мужика, простого человека, умилиться ему и подчиниться - "пускай мужик нами командует, авось при нем лучше будет". Ну а сейчас с ума сходят, чтобы на месте русских поскорей увидать украинцев и сплясать гопак от такого счастья. Хочется задать сакраментальный вопрос: "Савва, а тебе-то это зачем? Тебе-то от этого какая радость?" В случае еврейских и грузинских "деятелей РУССКОЙ культуры", дружно наступающих на грабли, подложенные пранкерами, вопрос становится вдвойне любопытен - как-никак, эти этносы всегда отличались острым чувством своей прямой, непосредственной выгоды. Здесь же мы видим поразительное пренебрежение к своему "шкурному" интересу, очень странное желание сократить собственную "кормовую базу". Неужто евреи уже не те? Или я что-то не понимаю в сложной еврейской натуре?