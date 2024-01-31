Повреждена нефтебаза в Петербурге, убитые в ДНР и Новой Каховке, раненый в Белгородской области

В ночь на 31 января нефтебазу в Петербурге атаковал украинский беспилотник. Постройки нефтебазы частично повреждены, обломки дрона упали на нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, повреждены автомобили.

В Белгородской области атакован инфраструктурный объект связи в селе Тишанка. Затем под удар попал хутор Панков, повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населённых пунктов: посёлков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сёл Вознесеновка и Нежеголь. Дронами атакован Богун-Городок, повреждены два автомобиля и частный дом, ранен мужчина. В Мокрой Орловке взрывное устройство сброшено на машину рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. В Новой Таволжанке украинцы сбросили боеприпас на памятник воинам, защищавшим Белгородскую область от вражеских ДРГ.

Беспилотник ВСУ попал в гражданский автомобиль на трассе Горловка - Донецк, убиты двое мирных жителей, ещё один человек ранен.

Затем в Донецке украинцы сбросили взрывчатку на автобус, есть раненые.

В Новой Каховке в результате атаки украинского дрона погиб мирный житель, ехавший на велосипеде, ещё один ранен.



