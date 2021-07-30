 

Цены на АЗС растут, Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина

 

Розничные цены на бензин по всей России растут десятую неделю подряд.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 6 копеек - до 45,79 руб./л, Аи-95 - на 8 коп., до 48,90 руб./л. 

По данным ЦДУ ТЭК, рост цен на АЗС в России продолжается больше двух месяцев подряд: в первой половине мая цены двигались разнонаправленно и в среднем по стране даже немного снижались, но с середины июня биржевые цены росли пять недель подряд. 

Минэнерго предложило правительству выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина.

"Минэнерго должно внести предложения в ближайшее время. В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет, и нам необходимо обеспечить в полном объёме наш внутренний рынок... ситуация достаточно волатильная. Надо рынок стабилизировать", - сказал вице-премьер Александр Новак.






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APN.ru