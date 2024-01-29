Украинские раскольники распевают в Лавре песни про "москалей"; бойцов ВСУ обучат украинской мове

В Трапезном храме Киево-Печерской Лавры раскольники из ПЦУ проводят концерты, на которых звучат песни про не выжившего после покушения «москаля» и разрушение Москвы. По мнению и.о. наместника монастыря Авраамия Лотыша, это духовные мероприятия.



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