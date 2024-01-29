 

Украинские раскольники распевают в Лавре песни про "москалей"; бойцов ВСУ обучат украинской мове

 

В Трапезном храме Киево-Печерской Лавры раскольники из ПЦУ проводят концерты, на которых звучат песни про не выжившего после покушения «москаля» и разрушение Москвы. По мнению и.о. наместника монастыря Авраамия Лотыша, это духовные мероприятия.  

 
Бойцов ВСУ обучат украинской мове: "языковой омбудсмен" Тарас Креминь заявил, что что на специальных курсах военные смогут «усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком».
 
После взятия ВС РФ населённого пункта Табаевка в Харьковской области военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, какова могла бы быть цель СВО:
"Конечная цель — это выйти на линию Николев — Одесса — Харьков, полностью перекрыть эту зону, выйти на рубеж реки Днепр и не дать возможности украинским военным обстреливать наши территории".

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