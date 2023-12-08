 

Украинцы морят голодом и холодом монахов Киево-Печерской лавры и мародёрят на Херсонщине

 

Полицейские продолжают морить голодом монахов, находящихся на территории Киево-Печерской Лавры, сообщила Украинская Православная Церковь. Когда один из граждан принес еду для монахов, заблокированных на территории корпуса №58 Киево-Печерской Лавры, передать ее помешали сотрудники полиции. У мужчины выбили из рук телефон и отобрали пакет с едой. В ноябре власти пообещали, что в лавре не включат отопление. При этом доступ к мощам в Киево-Печерской лавре сделали платным и доступным только в рамках экскурсий.

 

Бойцы ВСУ воруют еду у местных жителей на контролируемой Киевом части Херсонской области, жители правого берега Днепра боятся украинских военных и стараются не попадаться им на глаза, рассказал пленный украинский военный Пётр Щербатый. 

«Приходилось видеть такое, что украинские солдаты шли красть еду у местного сельского населения. Крали еду, чтобы было, что поесть. Чем питаться».


 



 


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