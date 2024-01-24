В Чечне чиновник присвоил 15,5 млн рублей и получил условный срок; прокомментировано нападение "Ахмата" на блокпост

Чиновник из администрации Веденского района Чечни присвоил 15,5 миллионов рублей на сметах по благоустройству. Ещё в 2018 году он без конкурса заключил контракт на 5,3 миллиона, по бумагам завысил стоимость работ и половину суммы оставил себе. За несколько лет он забрал денежные средства, которые были выделены на благоустройство парка имени Кадырова, строительство водопровода и ремонт дорог в республике. Все работы велись за счёт федеральных программ.

Когда махинации вскрылись, чиновник изначально получил 2,5 года колонии общего режима, но затем суд ещё сократил это наказание до полутора лет испытательного срока.

Ситуация с нападением бойцов «Восток-Ахмат», находящихся в подчинении Вахи Хамбулатова, на блокпост в Мелитополе исчерпана еще в 2023 году, заявил Ахмед Дудаев, чеченский министр по национальной политике, печати и информации. Как именно был исчерпан инцидент, и какую ответственность понесли чеченские бойцы, Дудаев не уточнил.

Это первый прозвучавший из Чечни комментарий конфликта, произошедшего между чеченскими бойцами и сотрудниками военной полиции. По словам Дудаева, бойцы Вахи Хамбулатова месяцами и годами находятся в особых психологических условиях, поэтому «остро реагируют» на «провокации».

«Бойцы батальона выходят из машины, что является стандартной практикой, и в этот самый момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата. Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает "Стреляй, если мужчина"».

Также Дудаев заявил, что видео с нападением на постовых распространяют украинцы и другие недоброжелатели, которые пытаются расшатать ситуацию.