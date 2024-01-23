 

В Ясиноватой и Донецке украинцами убиты четверо, Пушилин назвал расстояние от Донецка до позиций ВСУ

В Ясиноватой, ДНР, мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения убиты в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника.
По меньшей мере два человека погибли в Донецке во вторник в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ, также два человека ранены.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, на каком расстоянии от Донецка находятся сейчас ВСУ:

«Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 километров, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32-33 километра. Вот такие сейчас расстояния».
 

В том числе при обстреле Куйбышевского района погиб двадцатитрёхлетний сотрудник МЧС России сапёр Никита Данилов, который на службе по разминированию уничтожил сотни боеприпасов.

В Белгородской области обстрелян из гранатомёта и атакован беспилотниками хутор Панков, дроном-камикадзе атакован хутор Балки, повреждён гражданский автомобиль, затем атакована Терезовка (повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля). В Лозовой Рудке дрон влетел в жилой дом, выбиты окна, посечены стены, повреждена ЛЭП.

Беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в поселке Жеча Брянской области: дрон врезался в один из резервуаров, оставив вмятину, однако возгорания не последовало. 

В Курской области из-за повреждения подстанции осталось без электричества село Гоголевка.


 

 


 




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