В Новосибирске введён режим ЧС из-за постоянных коммунальных аварий

В Новосибирске из-за частых коммунальных аварий введён режим чрезвычайной ситуации. За сутки в Ленинском районе произошло три прорыва на трубах, причём в зоне одной из аварий «события развиваются по плохому сценарию». Из-за аварий в расположенные в Ленинском районе дома не поступает отопление, без тепла остаются 107 домов.

Ранее прорвало трубы на улицах Титова, Пархоменко и Петропавловской. На последней из-за аварии в воздух поднялся столб воды высотой в семь этажей. За медицинской помощью обратились пять человек, в образовавшуюся из-за аварии яму упал автомобиль, владелец получил ожоги.