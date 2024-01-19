 

В Новосибирске введён режим ЧС из-за постоянных коммунальных аварий

 

В Новосибирске из-за частых коммунальных аварий введён режим чрезвычайной ситуации. За сутки в Ленинском районе произошло три прорыва на трубах, причём в зоне одной из аварий «события развиваются по плохому сценарию». Из-за аварий в расположенные в Ленинском районе дома не поступает отопление, без тепла остаются 107 домов. 

Ранее прорвало трубы на улицах Титова, Пархоменко и Петропавловской. На последней из-за аварии в воздух поднялся столб воды высотой в семь этажей. За медицинской помощью обратились пять человек, в образовавшуюся из-за аварии яму упал автомобиль, владелец получил ожоги.


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