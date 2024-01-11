 

Судебное заседание по делу Игоря Стрелкова продлилось более 4 часов, 12 января будет ещё одно

Судебное заседание по делу Игоря Стрелкова (Гиркина) 11 января продлилось около четырёх часов. Судья ознакомилась со всеми материалами дела, сегодня выступали свидетели со стороны обвинения.
12 января в 10:30 в Мосгорсуде (ул. Богородский вал, дом 8, основной корпус, зал 404) состоится еще одно закрытое заседание, на котором будут уже опрошены некоторые свидетели со стороны защиты, а так же независимые эксперты-лингвисты, которые делали альтернативную экспертизу.
"Есть все основания полагать, что с такими темпами слушания, приговор Игорю Стрелкову будет вынесен уже на следующей неделе. На приговор будут допущены слушатели".
 

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