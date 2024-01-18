 

Депутат сообщил, что из РФ выдворяют русскую женщину за "неправильную ксерокопию паспорта"

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал об очередном вопиющем случае в Самарской области: Анжелика Петренко, гражданка Убезкистана, была привлечена сотрудниками ОВМ Сергиевского района к административной ответственности в виде штрафа за нарушение режима пребывания в России - часть 1 статьи 18.8 КоАП, поскольку суммарно находилась в России свыше 90 суток в течение последних 180 суток.
Штраф был ею уплачен в тот же день, сотрудники ОВМ Сергиевского района посоветовали ей после уплаты штрафа пойти и оформить патент. Однако, когда она пошла оформлять патент на работу, после того как она 27.12.2023 уплатила на Кабельной 13А 35 тысяч (!!!!!) рублей всяческим конторкам-посредникам, её на следующий день пригласили туда, как сказали по телефону "у вас неправильная ксерокопия паспорта". Вместо "исправления ксерокопии паспорта" она была задержана нарядом полиции, который отвёз её в отдел полиции Советского района г. Самары, где на неё составили ещё один протокол за тоже самое административное правонарушение, оформив его как "повторное правонарушение, совершенное в течении года". И 29.12.2023 судья Советского районного суда Никитина С.Н. приняла постановление, по которому Петренко А.Н. необходимо срочно депортировать в Узбекистан.
Матвеев указывает, что такое решение -- "прямое, вопиющее нарушение части 5 статьи 4.1 КоАП РФ", поскольку никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. Однако Анжелика Петренко теперь "сидит в изоляторе в Тольятти, ожидая депортации в Узбекистан, где у неё нет ни семьи, ни родных, ни жилья и откуда она уехала в Россию пять лет назад".
 
Сосновский районный суд Челябинской области приговорил трёх местных жителей к трём годам условного лишения свободы за организацию незаконной миграции. Фигуранты организовали в регионе продажу фиктивных трудовых договоров мигрантам, которые использовали эти договоры для продления сроков пребывания в РФ.

 


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