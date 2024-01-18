Депутат сообщил, что из РФ выдворяют русскую женщину за "неправильную ксерокопию паспорта"

Штраф был ею уплачен в тот же день, сотрудники ОВМ Сергиевского района посоветовали ей после уплаты штрафа пойти и оформить патент.

Однако, когда она пошла оформлять патент на работу, после того как она 27.12.2023 уплатила на Кабельной 13А 35 тысяч (!!!!!) рублей всяческим конторкам-посредникам, её на следующий день пригласили туда, как сказали по телефону "у вас неправильная ксерокопия паспорта". Вместо "исправления ксерокопии паспорта" она была задержана нарядом полиции, который отвёз её в отдел полиции Советского района г. Самары, где на неё составили ещё один протокол за тоже самое административное правонарушение, оформив его как "повторное правонарушение, совершенное в течении года".

И 29.12.2023 судья Советского районного суда Никитина С.Н. приняла постановление, по которому Петренко А.Н. необходимо срочно депортировать в Узбекистан.