В НАТО призвали к "полной военной трансформации", советник президента США заявил о формировании нового миропорядка

Блок НАТО должен претерпеть полную военную трансформацию "чтобы быть полностью эффективными и в будущем", заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр. По его мнению, западному обществу необходимо «изменить своё мышление», чтобы противостоять России.
Советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сейчас формируется новый миропорядок, и у Вашингтона с союзниками есть возможность повлиять на этот процесс.
По его мнению, частью новой стратегии станет «защита от агрессии».