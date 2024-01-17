 

В НАТО призвали к "полной военной трансформации", советник президента США заявил о формировании нового миропорядка

Блок НАТО должен претерпеть полную военную трансформацию "чтобы быть полностью эффективными и в будущем", заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр. По его мнению, западному обществу необходимо «изменить своё мышление», чтобы противостоять России.

 

Советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сейчас формируется новый миропорядок, и у Вашингтона с союзниками есть возможность повлиять на этот процесс. 

Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны. Мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой.

По его мнению, частью новой стратегии станет «защита от агрессии».


 

 


 


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