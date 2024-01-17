 

В Херсоне снесли памятник Маяковскому, в Дрездене уберут мемориальную надпись об американских бомбёжках

 

В Херсоне украинцы снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Ранее на станции метро Пушкинская в центре Харькова убрали барельеф русского поэта Александра Пушкина (сама станция при этом пока не переименована). В Киеве вандалы надели надели на голову памятника Пушкину мешок и обмотали ее красной лентой, оставив надпись «Деколонизацию не остановить».

 

Памятная надпись о жертвах бомбардировок Дрездена США и Британией в феврале 1945 года убирается с городского мемориального комплекса на площади Альтмаркт, общественность не была уведомлена об этом заранее. 

 

 

Советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сейчас формируется новый миропорядок, и Вашингтон будет влиять на этот процесс. 

Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны. Мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой.


 

 


 

 


 



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