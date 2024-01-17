В Херсоне украинцы снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Ранее на станции метро Пушкинская в центре Харькова убрали барельеф русского поэта Александра Пушкина (сама станция при этом пока не переименована). В Киеве вандалы надели надели на голову памятника Пушкину мешок и обмотали ее красной лентой, оставив надпись «Деколонизацию не остановить».

Памятная надпись о жертвах бомбардировок Дрездена США и Британией в феврале 1945 года убирается с городского мемориального комплекса на площади Альтмаркт, общественность не была уведомлена об этом заранее.

Советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сейчас формируется новый миропорядок, и Вашингтон будет влиять на этот процесс.

Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок. В любом случае мировой порядок всегда развивается и развивался с даты окончания Второй мировой войны. Мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой.











