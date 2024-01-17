Украинцы атакуют российские регионы, обесточена фильтровальная станция Горловки

"Бьётся исключительно по объектам электроснабжения, электрообеспечения. Для чего? На улице больше морозы, вносится дестабилизация. А ударив, допустим, по одной 110-й подстанции, убивается несколько зайцев: выходят из строя сразу котельные, насосно-фильтровальные станции".