Украинцы атакуют российские регионы, обесточена фильтровальная станция Горловки
- 17.01.2024, 14:28,
- Новости
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Вооруженные силы Украины начали выбирать в качестве целей для атак в Горловке, ДНР, исключительно объекты электроснабжения, рассказал
мэр города Иван Приходько.
"Бьётся исключительно по объектам электроснабжения, электрообеспечения. Для чего? На улице больше морозы, вносится дестабилизация. А ударив, допустим, по одной 110-й подстанции, убивается несколько зайцев: выходят из строя сразу котельные, насосно-фильтровальные станции".
16 января ВСУ разбили и обесточили основную фильтровальную станцию Горловки, которая подаёт воду в город. Попасть по таким объектам для армии Украины нетрудно, поскольку станции Горловки расположены вблизи линии боевого соприкосновения.
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обстреляны или атакованы БПЛА: Устинка, Журавлёвка, Козинка, Прилесье, Белянка, Грайворонский и Губкинский округа. Затем при обстреле Репяховки повреждена ЛЭП.
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