 

Украинцы атакуют российские регионы, обесточена фильтровальная станция Горловки

Вооруженные силы Украины начали выбирать в качестве целей для атак в Горловке, ДНР, исключительно объекты электроснабжения, рассказал мэр города Иван Приходько.
"Бьётся исключительно по объектам электроснабжения, электрообеспечения. Для чего? На улице больше морозы, вносится дестабилизация. А ударив, допустим, по одной 110-й подстанции, убивается несколько зайцев: выходят из строя сразу котельные, насосно-фильтровальные станции".
16 января ВСУ разбили и обесточили основную фильтровальную станцию Горловки, которая подаёт воду в город. Попасть по таким объектам для армии Украины нетрудно, поскольку станции Горловки расположены вблизи линии боевого соприкосновения.
 
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Устинка, Журавлёвка, Козинка, Прилесье, Белянка, Грайворонский и Губкинский округа. Затем при обстреле Репяховки повреждена ЛЭП.
Украинский дрон-камикадзе повредил дом и легковой автомобиль в селе Свердликово в Курской области.

Избежавший казни в ДНР и выехавший из РФ благодаря Абрамовичу британский наёмник Эйден Аслин вновь вернулся в ВСУ "работать корреспондентом". 
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