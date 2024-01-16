Военный эксперт рассказал об использовании "искусственного интеллекта" в вооружении

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал, что "искусственный интеллект" уже сегодня управляет многими системами вооружений, в том числе, дронами, крылатыми ракетами. А то, как он станет использоваться в будущем, вызывает серьезные опасения у многих специалистов. Например, рассказал Прохватилов, недавно исследователи из Google DeepMind и Стэнфордского университета представили первого в мире робота-домработницу, который способен выполнять сложные манипулятивные задачи: мыть посуду и готовить.

«Военный аналитики считают создание этого робота прорывом, сопоставимым с революцией чат-ботов. Дело в том, что высококогнитивные процессы, как у ChatGPT, требуют относительно мало вычислений. А вот для сенсомоторных, то есть, движения, необходимы огромные вычислительные ресурсы».

Таким образом открываются пути к созданию мощных военных роботов, способных к самостоятельному выполнению ряда задач.

«На базе наработок Google можно создать боевого робота с сенсомоторными навыками, который найдет цель, доставит к ней условный заряд и взорвет его. И, поскольку такие системы не управляются привычным образом, остановить их оперативно невозможно».

По словам Прохватилова, российские специалисты думают о методах защиты от подобного оружия, однако "шансов сравняться с китайцами и американцами у нас пока нет, вычислительные мощности значительно меньше".