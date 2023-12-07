Украинцы продолжают ежедневно атаковать Белгородскую область. За сутки
обстреляны или атакованы БПЛА Журавлёвка, Щетиновка, Красный Хутор, Наумовка, Репное (повреждены три частных дома), Горьковский, МАПП "Грайворон", Козинка (повреждён частный дом), Рождественка, Сподарюшино, Вязовое (повреждена ЛЭП), Колотиловка, Прилесье, Лозовая Рудка, Логачёвка, хутор Мухин, Новая Таволжанка, Муром, Графовка (повреждены
заборы в трёх частных домовладениях, беседка и фронтон административного здания).
России необходимо наступление, пока у Киева перебои с оружием, считает военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Россия должна помешать Украине восстановить утраченную боевую мощь, Украина «ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня». В частности, Прохватилов считает необходимым разрушить украинские заводы по производству боеприпасов.
В 2024 году украинцы планируют создать
мощную оборонительную линию по всей протяженности фронта.
Польский министр, имя которого не конкретизируется, рассказал, как ещё в марте 2022 года во время поездки на Украину встретил в серой зоне между Киевом и Житомиром британский спецназ.
Украинцы вновь начали применять химическое оружие в ДНР, в Горловке из-за украинских обстрелов обесточены 28 трансформаторных подстанций, остановлено четыре котельных в поселке шахты им. Гагарина, частично обесточен жилой массив "Комсомолец".