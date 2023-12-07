должна помешать Украине восстановить утраченную боевую мощь, Украина «ни в коем случае не должна стать военной державой даже среднего уровня». В частности, Прохватилов считает необходимым разрушить украинские заводы по производству боеприпасов.

Польский министр, имя которого не конкретизируется, рассказал, как ещё в марте 2022 года во время поездки на Украину встретил в серой зоне между Киевом и Житомиром британский спецназ.

Украинцы вновь начали применять химическое оружие в ДНР, в Горловке из-за украинских обстрелов обесточены 28 трансформаторных подстанций, остановлено четыре котельных в поселке шахты им. Гагарина, частично обесточен жилой массив "Комсомолец".







