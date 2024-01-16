Жители регионов России поддерживают выдвижение Владимира Путина

Люди продолжают приходить в региональные отделения Народного фронта, чтобы оставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост Президента РФ.





Активную поддержку Президенту выражают жители самых разных уголков страны, национальностей и сфер деятельности. Так, в Хабаровском крае свои подписи оставили представители корейских общественных организаций.





"Как патриот России, который беспокоится о будущем своих детей и внуков, посчитал нужным прийти и поддержать Владимира Путина. С учётом того, что в стране проживают более 190 национальностей, нам нужен сильный лидер, который может решать вопросы межнационального и межконфессионального характера. Поэтому сегодня я здесь”, – подчеркнул председатель Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края Бейк Ку Сен.





В Томске отделение Народного фронта в день своего 98-летия посетил ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Бондаренко. Фёдор Тимофеевич – последний ветеран-десантник в Томской области.





"Я поддерживаю Президента, потому что он защищает нашу страну. В своём выступлении он однажды сказал: "Всегда бей первым”. Я полностью поддерживаю его в этом. Мы любим нашу великую Родину, где в мире живут сотни национальностей. Не лезьте к нам, иначе слова Путина сбудутся, и мы будем бить первыми”, – сказал ветеран Великой Отечественной Войны Фёдор Бондаренко.





Поддержку Президенту выражают и прославленные спортсмены и артисты, общественные деятели и журналисты. В Омской области в отделение Народного фронта пришёл со своей командой двукратный олимпийский чемпион по боксу, руководитель Федерации бокса Алексей Тищенко.





"Поддерживаю нашего Президента, потому что он настоящий русский лидер, который отстаивает интересы своей страны и идёт вместе с народом. Это лидер мирового масштаба, который идёт по своему пути. Уверен в правильности его решений и действий”, – отметил двукратный олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер спорта России Алексей Тищенко.





"Народ дождался наконец, что в обществе стали побеждать традиционные, истинные ценности. Засилье либерализма нам не гарантировало никакого будущего ни в одной сфере. Сейчас время патриотов, которые любят свою страну так же, как Владимир Путин”, – подчеркнул член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы, певец и композитор Денис Майданов.





"Для меня как врача самым важным решением Президента стало создание фонда "Круг добра”, национальных медицинских центров, таких как Центр имени Дмитрия Рогачева. Это то, что задаёт планку в сфере здравоохранения, позволяет оказывать помощь детям. Это не просто выделение средств, это развитие нашей медицины”, – сказал представитель Народного фронта, профессор, телеведущий Андрей Продеус.





"Мы живём в поистине исторические времена, когда в обществе просто не может быть разногласий. Я сторонник того, чтобы все партии и общественные движения объединились в единую патриотическую структуру, живым воплощением которой является Владимир Путин. Нужно трезво осознавать, в какое время мы живём, и не оставаться равнодушным”, – поделился артист театра и кино Иван Охлобыстин.





"Всегда оцениваю работу человека по результату. Владимир Путин более двадцати лет руководит страной. Результат потрясающий. Вопросов, за кого голосовать, вообще быть не может. Тем более в такое трудное время”, – сказал журналист, блогер Юрий Подоляка.





"Президент должен слышать народ, понимать его, потому что только так он может привести страну к будущему, которое необходимо людям”, – отметила актриса театра и кино Яна Поплавская.





"Во внешней политике меня восхищает выверенность шагов, разумность действий Президента. Во внутренней политике удивляет тот путь, который прошла страна с момента, когда Владимир Путин возглавил государство, по сегодняшний день”, – подчеркнул актёр театра и кино Игорь Петренко.



