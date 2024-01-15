 

Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской области погиб подросток

Пятнадцатилетний подросток, ехавший домой на велосипеде, погиб 13 января на участке дороги Песчаное - Новые Лагеря в Херсонской области в результате взрыва от беспилотника. 

В Брянской области обстреляно село Сушаны, повреждены административные здания, нарушена подача электричества.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Устинка, Разумное (повреждён частный дом), Богун-Городок, Долгое, Козинка, хутор Мухин, хутор Старый.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о целенаправленном увеличении обстрелов "со стороны вооруженных формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры".

В Запорожской области город Пологи подвергся ракетному обстрелу ВСУ, повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе, из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция, что привело к нарушению водоснабжения.

 


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APN.ru