 

Британия размещает солдат в Восточной Европе, в Латвии пройдут военные учения НАТО

В первой половине 2024 года двадцать тысяч британских военнослужащих разместятся по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24. Шестнадцать тысяч солдат Сухопутных войск будут направлены в страны Восточной Европы, также планируется развертывание группировки флота и Королевской морской пехоты в Атлантике и Арктике. Целью учений станет демонстрация силы НАТО у границ России.

Также военные учения НАТО «Яростный волк 24» пройдут в Латвии с 15 по 19 января, в Адажском и Сигулдском краях. Целью тренировок станет отработка авиационной поддержки подразделений в городской среде и за её пределами. 

Ранее немецкое издание "Бильд" заявило со ссылкой на секретный документ бундесвера, что Министерство обороны Германии ведет секретную подготовку к войне НАТО с Россией и "в случае эскалации" главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера.

 

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что "Бильд" -- жёлтая пресса, и доверять его информации не следует.

Сенатор Константин Косачёв назвал опубликованный план войны "манипуляцией".

"Уткой" посчитал план о войне с Россией и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Минобороны ФРГ существование документа не отрицают.



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