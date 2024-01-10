 

В Англии соцработницу отстранили от работы за высказывания о "смене пола", в Шотландии родителей накажут за отказ "поменять пол" детям

В Англии социальный работник Рэйчел Мид из Дартфорда, графство Кент, была отстранена от работы городским советом Вестминстера, когда в 2020 году представитель общественности пожаловался на посты, которые она сделала или которые одобрила в соцсети Фейсбук (запрещена в РФ). Женщина высказывала убеждение, что человек не может "поменять пол".
Однако Мид подала в суд на "Социальную службу Англии" и Вестминстерский городской совет. Это стоило ей двухсот тысяч фунтов судебных издержек (из них 121 тысячу женщине удалось собрать через интернет), но суд признал, что её посты и лайки не были "трансфобными", а употреблялись для защиты прав женщин (к примеру, на раздельные раздевалки) и могли рассматриваться как "трансфобные" только при определённом угле зрения. 
Адвокаты Мид приветствовали это решение как знаковое, поскольку это первый случай, когда регулирующий орган и работодатель были признаны ответственными за дискриминацию, связанную с "критическими для пола убеждениями".
 
Шотландская национальная партия (крупнейшая партия в парламенте Шотландии) готовит законопроект, который "сделает незаконными попытки заставить человека подавить или изменить свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность". Практически это означает, что родители, отказывающиеся позволить своему ребёнку "сменить пол", могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до семи лет.


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