 

В Челябинске арестован один из мигрантов, напавших на бойцов СВО и их жён в новогоднюю ночь

Суд в Челябинске арестовал одного из фигурантов дела об оскорблении участников специальной военной операции и их жен, ещё двое фигурантов дела отправлены под домашний арест, хотя следователь ходатайствовал в суде об избрании им также меры пресечения в виде заключения под стражу. Органами прокуратуры постановления суда (относительно помещения под домашний арест) обжалованы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, согласно которой ночью 1 января 2024 года во дворе одного из дворов Советского района Челябинска группа иностранных граждан в состоянии алкогольного опьянения вела себя вызывающе. Мигранты оскорбляли местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жён. Кроме того, одному из участников специальной военной операции были нанесены удары.

Предположительно, мигрантов было четверо, задержаны из них трое.

 

 

В Астраханской области некто Вугар Асадов, будучи пьяным, сбил пешехода и уехал, оставив прохожего умирать. Мужчина 1986 г.р., приехавший на Новый год в гости к матери, скончался. Родственники Асадова пытались откупиться, предложив матери погибшего сто тысяч рублей. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Тысячи мигрантов задержаны в новогоднюю ночь в Петербурге; в Челябинске задержали мигрантов, напавших на участников СВО
» Мигрантов, получивших российское гражданство, привлекут к СВО в приоритетном порядке
» Фигуранта «болотного дела» Николая Кавказского отпустили под домашний арест
» Возбуждено очередное дело об оскорблении верующих
» Перовский суд Москвы решил не отправлять в СИЗО лейтенанта, изнасиловавшего в Москве иностранку
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Челябинске арестован один из мигрантов, напавших на бойцов СВО и их жён в новогоднюю ночь

  • 22:23
  • 65

Доля американских подростков, которые находятся онлайн "почти постоянно", достигла 46%

  • 21:54
  • 114

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Шебекине, началась эвакуация желающих из Белгорода

  • 21:37
  • 135

Террористы из Таджикистана приезжают в Германию под видом украинских беженцев

  • 21:19
  • 128

Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на невиноватых украинских пленных

  • 21:11
  • 147

Два человека ранены во время очередного украинского налёта на Белгород

  • 01:06
  • 393
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru