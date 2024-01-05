В Челябинске арестован один из мигрантов, напавших на бойцов СВО и их жён в новогоднюю ночь

Суд в Челябинске арестовал одного из фигурантов дела об оскорблении участников специальной военной операции и их жен, ещё двое фигурантов дела отправлены под домашний арест, хотя следователь ходатайствовал в суде об избрании им также меры пресечения в виде заключения под стражу. Органами прокуратуры постановления суда (относительно помещения под домашний арест) обжалованы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, согласно которой ночью 1 января 2024 года во дворе одного из дворов Советского района Челябинска группа иностранных граждан в состоянии алкогольного опьянения вела себя вызывающе. Мигранты оскорбляли местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жён. Кроме того, одному из участников специальной военной операции были нанесены удары.

Предположительно, мигрантов было четверо, задержаны из них трое.

В Астраханской области некто Вугар Асадов, будучи пьяным, сбил пешехода и уехал, оставив прохожего умирать. Мужчина 1986 г.р., приехавший на Новый год в гости к матери, скончался. Родственники Асадова пытались откупиться, предложив матери погибшего сто тысяч рублей.



