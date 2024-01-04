 

Ельцин-центр предоставляет площадку для выступлений "деколонизаторам РФ"

Телеграм-канал "Многонационал" обратил внимание на то, что Ельцин-центр предоставил площадку для выступления русофобке и азербайджанской националистке Егане Джаббаровой.
Являясь феминисткой и открытой лесбиянкой, и посвящая книги своей лесбийской «жене», Егана в то же время увлекается исламизмом и азербайджанским национализмом. Родившись на Урале и с детства говоря на русском, получая образование, работу и научные степени здесь, она не считает Россию своим домом, и всячески пытается её унизить, деколонизировать и разоружить. Например, организованный Джаббаровой деколониальный фестиваль поэзии МЕЖА напрямую сотрудничает с украинской подрывной организацией «Феминистское Антивоенное Сопротивление», размещает и распространяет их материалы.

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