Украинцы продолжают атаки на российские регионы, в Еврокомиссии и МИДе Франции удары по Белгороду сочли "обороной"

Сёла Замостье и Муром в Белгородской области вновь попали под обстрел Вооружённых сил Украины, повреждены
магазин и частный дом. Из-за повреждения ЛЭП в Глотове частично обесточены
Глотово, Козинка и Безымено.
В Донецке в результате сброса боеприпаса с беспилотника ранена
женщина 1990 года рождения.
В результате обстрела Каменки-Днепровской Запорожской области повреждены частные дома, газовая магистраль и школа №3. Погиб
охранник школы.
МИД Франции признал ракетные удары Вооружённых сил Украины по Белгороду законной обороной
(даже несмотря на использование кассетных боеприпасов).
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, в ответ на вопрос ТАСС об ударе ВСУ по мирным жителям Белгорода, заявил о "законном праве Украины на оборону".