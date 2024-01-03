 

Украинцы продолжают атаки на российские регионы, в Еврокомиссии и МИДе Франции удары по Белгороду сочли "обороной"

Сёла Замостье и Муром в Белгородской области вновь попали под обстрел Вооружённых сил Украины, повреждены магазин и частный дом. Из-за повреждения ЛЭП в Глотове частично обесточены Глотово, Козинка и Безымено.
В Донецке в результате сброса боеприпаса с беспилотника ранена женщина 1990 года рождения.
В результате обстрела Каменки-Днепровской Запорожской области повреждены частные дома, газовая магистраль и школа №3. Погиб охранник школы.
МИД Франции признал ракетные удары Вооружённых сил Украины по Белгороду законной обороной (даже несмотря на использование кассетных боеприпасов).
 
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, в ответ на вопрос ТАСС об ударе ВСУ по мирным жителям Белгорода, заявил о "законном праве Украины на оборону".
 

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