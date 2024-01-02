Некоторые преподаватели западных университетов высказались за обязательное регулирование "искусственного интеллекта"

Профессор Школы бизнеса Любина при Университете Пейс Росарио Хираса сказала, что Институт будущего жизни предостерегает от беспрепятственного развития "искусственного интеллекта", который может стать причиной распространения ложных представлений, вытеснения людей с рабочих мест и даже равенства или его превосходства над возможностями человеческого разума. Правительствам следует ввести протоколы безопасности, чтобы предотвратить неконтролируемые последствия, призывает институт.

По мнению директора по правовым и технологическим инициативам Северо-Западной Притцкеровской школы права Дэниела Линны, власти и регулирующие органы должны охватывать не только связанные с "искусственным интеллектом" риски, но и преимущества

Преподаватель и научный сотрудник Эдинбургского университета Василис Галанос также отметил, что многие слабо регулируемые системы, считающиеся менее опасными, могут принести много вреда при несоблюдении этических стандартов.