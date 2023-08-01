ольше всех прибавил с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на $5,9 млрд, до $21,3 млрд. Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал богаче на $4,98 млрд, суммарно владея $24,8 млрд. Самым богатым россиянином остаётся президент "Норникеля" Владимир Потанин, увеличивший свой капитал на $1,23 млрд и в общей сложности (в настоящее время располагает $29,8 млрд).

Французский политик, депутат Европейского парламента от партии "Национальное объединение", член комитета Европарламента по обороне и безопасности Эрве Жювен отметил, что многие украинские чиновники получают выгоду от конфликта с РФ:

"Украина на протяжении слишком долгого времени получала ничем не контролируемую финансовую и военную поддержку Европы. При этом Украина - самая коррумпированная страна в мире. Очень неправильно, что этот факт был полностью забыт на протяжении всего конфликта. Факт остается фактом: многие украинские чиновники являются бенефициарами этой войны".