Французский политик, депутат Европейского парламента от партии "Национальное объединение", член комитета Европарламента по обороне и безопасности Эрве Жювен отметил, что многие украинские чиновники получают выгоду от конфликта с РФ:
"Украина на протяжении слишком долгого времени получала ничем не контролируемую финансовую и военную поддержку Европы. При этом Украина - самая коррумпированная страна в мире. Очень неправильно, что этот факт был полностью забыт на протяжении всего конфликта. Факт остается фактом: многие украинские чиновники являются бенефициарами этой войны".