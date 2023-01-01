Около двух тысяч мигрантов задержаны в центре Петербурга в новогоднюю ночь

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Около двух тысяч мигрантов задержаны в новогоднюю ночь в центре Петербурга.

"В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тыс. граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера", -- сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 

Во Франции в новогоднюю ночь задержаны пятьсот человек, сожжено 690 автомобилей, пострадали полицейские.


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