 

Массовая драка мигрантов в Москве и задержание тысячи нелегалов в Петербурге

 

 

В новогоднюю ночь в московском районе Текстильщики произошла массовая драка между мигрантами: тремя гражданами Узбекистана и десятью гражданами Киргизии. Два узбека и киргиз в результате получили  тяжёлые ножевые ранения. 

Девять граждан Киргизии и один -- Узбекистана были задержаны. Всем им выписаны административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ, которая влечёт наложение штрафа в размере от пяти до семи тысяч рублей и административное выдворение за пределы России. 

 

Из Центрального района Петербурга в новогоднюю ночь вывезли около тысячи нелегальных мигрантов. Такое количество не смогли вместить находящиеся поблизости отделы полиции. В отношении более двухсот человек составили протоколы. Большинство из них, как ожидается, будут выдворены из страны.

 

 

В Троицке мужчина спас девушку от насильника-мигранта -- и тоже в новогоднюю ночь. Он вышел прогуляться и заметил возню на парковке. "Тело успело снять только свои штаны. За них я его и стащил с неё", — пояснил спаситель, добавив, что хотел бы жить в стране без мигрантов-насильников, "которые решили, что могут творить здесь с нами что угодно". Изнасиловать 38-летнюю женщину пытался дворник-мигрант. 2 января его задержали.



 


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