Удар по школе в Белгородской области, 4 белгородских посёлка без света, атаки на Сватово и Лисичанск

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Украинские войска дважды за день обстреляли посёлок Красное в Белгородской области, снаряд выбил окна в школе, повреждены линии электропередачи, из-за чего Красное и хутор Мухин остаются без света; также электричество частично отсутствует в сёлах Нежеголь и Вознесеновка. 

В новогоднюю ночь украинцами обстреляны Сватово и Лисичанск, полностью разрушен жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские военные сообщают, что сбили 46 беспилотников в районе поселений Граково в Харьковской области, Залиман, Новоселовское в ЛНР, Волноваха, Новомихайловка в ДНР и близи Васильевки в Херсонской области.

Заявлено, что ВС РФ поразили украинское предприятие, производящее беспилотники, в районе города Чугуев в Харьковской области.

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APN.ru