 

Чехия должна осуществить реституцию российского имущества и выплатить компенсации

Чехия не будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН, созыва которого запросила Россия из-за обстрела Белгорода. Об этом в социальной сети X (бывшая Twitter) написал глава МИДа Ян Липавский. «Мы не позволим России вызывать нас куда-либо», — заявил он. По словам министра, представитель Чехии «с удовольствием придет», когда Россия захочет обсудить на заседании вывод своих войск с территории Украины.

 

Редакция АПН, в рамках поднятого чешским дипломатом вопроса о том, кто что и с кем будет обсуждать, хотела бы напомнить о том, что изрядная часть экономики современной Чехии и предшествующей ей Чехословакии построена на основе материальных ценностей, награбленных чехами в России в период российской гражданской войны и вывезенных на родину. Грабежи эти сопровождались массовыми убийствами и прочими зверствами над мирными населением.

 

Вопрос о компенсации чешских художеств никогда не обсуждался дипломатически, в отличие от, например, счетов к Германии за нападение на СССР, этот вопрос юридически не закрыт.

 

Разумеется, нужно вспомнить. Господин Липавский напрасно думает, что пытаясь поддерживать государственный терроризм в исполнении руководства Украины, Чехия каким-то образом защитит себя от этого обсуждения.

 

Напротив, его действия и высказывания способствуют актуализации взаимных исторических расчётов. По общему правилу гражданской и уголовной юриспруденции актуализация действием останавливает отсчёт срока давности.

 

Так что разговор рискует зайти уже отнюдь не только про пострадавших, в результате оказанной Чехией помощи в Белгороде, а о более масштабных вопросах. И если у кого-то с чешской стороны есть вредная иллюзия о том, что взаимный баланс в этих вопросах хоть как-то выравнивается событиями 1968го года, то пора бы "братьям-славянам" от этой вредной иллюзии избавляться. Так как в рамках взыскания дебиторской задолженности можно вспомнить и активное участие чешской промышленности в обеспечении немецкой агрессии в 1941-45 гг.

 

Единственной разумной реакцией со стороны чехов в сегодняшних трагических обстоятельствах была бы попытка отмежеваться от украинского теракта - сказать, мол, "давали оружие для использования на фронте, ничего не знали".

 

 

Но чешский дипломат, упустив великолепную возможность хотя бы промолчать, позволил нам начать обсуждение вопросов более масштабного порядка.

 

Оно не будет, в дальнейшем, прекращено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Германия и Чехия начнут формирование вооружённых сил протектората Богемия
» Посол Чехии в США оправдывается за чеченцев
» Чехия исправляет ошибки прошлого
» Латвия требует компенсаций от России
» Россия и Чехия обмениваются любезностями
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Дугин и Гегель

Дугин и Гегель

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, вновь убит мирный житель в Белгородской области, в Донецке 3 раненых

  • 15:49
  • 23

Число убитых в Белгороде выросло до 24, среди них 4 детей; Минобороны заявило об ударе по военным объектам в ответ на обстрел Белгорода

  • 15:43
  • 38

Чехия должна осуществить реституцию российского имущества и выплатить компенсации

  • 13:59
  • 158

ВСУ атаковали рынок в Донецке, двое мирных жителей убиты, шестеро ранены

  • 23:52
  • 353

Умер публицист Максим Соколов

  • 23:43
  • 332
Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru