Чехия не будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН, созыва которого запросила Россия из-за обстрела Белгорода. Об этом в социальной сети X (бывшая Twitter) написал глава МИДа Ян Липавский. «Мы не позволим России вызывать нас куда-либо», — заявил он. По словам министра, представитель Чехии «с удовольствием придет», когда Россия захочет обсудить на заседании вывод своих войск с территории Украины.

Редакция АПН, в рамках поднятого чешским дипломатом вопроса о том, кто что и с кем будет обсуждать, хотела бы напомнить о том, что изрядная часть экономики современной Чехии и предшествующей ей Чехословакии построена на основе материальных ценностей, награбленных чехами в России в период российской гражданской войны и вывезенных на родину. Грабежи эти сопровождались массовыми убийствами и прочими зверствами над мирными населением.

Вопрос о компенсации чешских художеств никогда не обсуждался дипломатически, в отличие от, например, счетов к Германии за нападение на СССР, этот вопрос юридически не закрыт.

Разумеется, нужно вспомнить. Господин Липавский напрасно думает, что пытаясь поддерживать государственный терроризм в исполнении руководства Украины, Чехия каким-то образом защитит себя от этого обсуждения.

Напротив, его действия и высказывания способствуют актуализации взаимных исторических расчётов. По общему правилу гражданской и уголовной юриспруденции актуализация действием останавливает отсчёт срока давности.

Так что разговор рискует зайти уже отнюдь не только про пострадавших, в результате оказанной Чехией помощи в Белгороде, а о более масштабных вопросах. И если у кого-то с чешской стороны есть вредная иллюзия о том, что взаимный баланс в этих вопросах хоть как-то выравнивается событиями 1968го года, то пора бы "братьям-славянам" от этой вредной иллюзии избавляться. Так как в рамках взыскания дебиторской задолженности можно вспомнить и активное участие чешской промышленности в обеспечении немецкой агрессии в 1941-45 гг.

Единственной разумной реакцией со стороны чехов в сегодняшних трагических обстоятельствах была бы попытка отмежеваться от украинского теракта - сказать, мол, "давали оружие для использования на фронте, ничего не знали".

Но чешский дипломат, упустив великолепную возможность хотя бы промолчать, позволил нам начать обсуждение вопросов более масштабного порядка.

Оно не будет, в дальнейшем, прекращено.