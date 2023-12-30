Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Почти одновременно я прочла две книги воспоминаний. Первая – «Памятное» министра иностранных дел СССР (а также чрезвычайного и полномочного посла в США, члена Политбюро ЦК КПСС и председателя президиума Верховного Совета) Андрея Громыко. А вторая – «Догорающий сад. Воспоминания о жизни уездного города Козьмодемьянска в начале XXвека», написанные женщиной, которая никаких, даже скромных карьерных вершин за свою жизнь не достигла, и не стремилась. Громыко совершил восхождение по партийной лестнице к самому верху власти (это именно он «по поручению Политбюро» в 1985-м году предложил в генсеки кандидатуру «очень подготовленного коммуниста» М.С. Горбачёва). Нина Крюкова, напротив, работала в оранжереях, в котельных, вахтёром в различных учреждениях – как можно подальше, подальше от партийной карьеры. Эти две – такие разные – книги я читала почти одновременно. Сперва расскажу о воспоминаниях Крюковой: они несравненно менее известны, чем мемуары Громыко, а написаны лучше.

Нина Александровна Крюкова родилась в самом начале 1912 года в Козьмодемьянске (тогда это была Казанская губерния, а сейчас – «Республика Марий-Эл»). Мать её была из семьи промышленника П.Ф. Бычкова (сам промышленник был сыном купца и внуком крестьянина), а отец – лесником и сыном сапожника. Семья была большой, уважаемой в Козьмодемьянске и довольно состоятельной. Раннее своё детство – лет до шести – Крюкова вспоминает как состояние замечательного и превосходного изобилия. Всё вокруг было устроено не только сытно, вкусно, разнообразно – но и, что не менее важно, продуманно, эстетически привлекательно, уютно и удобно. Революция большевиков для Крюковой стала событием, которое этот уютный изобильный мир безжалостно разрушило. Революция была беспощадна ко всем и всему: к церквям, домам, интерьерам, плодовым садам, паркам, домашним животным (например, лошадям, которые, попадая к «новым хозяевам», вскоре погибали от жестокости обращения). Революция кромсала благоустроенный быт с остервенением, и вскоре от него не осталось почти ничего, кроме разрозненных обломков в бабушкиных сундуках. Тем, кто готов подумать мысль о «зажравшихся буржуях», спешу сообщить, что родня и дети Бычковых были очень революционны. -- «Старший сын Иннокентий ещё во время учёбы присоединился к революционному [нечаевскому] кружку… предан суду по обвинению в устройстве заговора для низвержения существующего в России порядка управления и приговорён к тюремному заключению на год и строгому надзору полиции на пять лет». -- «Двух своих сыновей Иннокентий Фёдорович воспитывал на революционной литературе. Младший, Борис, вступил в какую-то тайную революционную организацию…» -- «После революции 1905 года дядя Паня и молоденькая тётя Соня с упоением устраивали агитационные вечера, с живыми картинами революционного содержания, с пением революционных песен и чтением революционных стихов. Сразу после Октябрьской революции, среди других богатых жителей, дядя Паня был выгнан подметать площадь Козьмодемьянска. Новые начальники хотели унизить бывшего городского голову». -- «Её [Александры Павловны Бычковой] талантливую натуру загипнотизировал общий поток увлечения туманными (никому не ясными до конца) социалистическими идеями. И она, с присущей ей страстностью, начала ломать и сковывать себя, чтобы подогнаться под элементы этих идей… Приезжая на каникулы, она вместе с тётей Аней ходила к колодцам, чтобы внедрять простым женщинам, пришедшим за водой, революционные идеи, которые и для неё самой были неясны. В воскресной школе во время занятий раздавали революционную литературу». -- «Тётя Аня [Анна Павловна Бычкова], начитавшись и наслушавшись социалистических идей, вышла из круга интересов своей семьи… после Февральской революции тётя Аня, всё из тех же идейных побуждений, настояла, чтобы Бычковы продали Кварцевскую усадьбу городу для устройства там приюта детям воинов. Городу было выгодно купить по дешёвке, как настояла тётя Аня, громадное обжитое место». -- «В Минусинке отец с матерью [родители Н.А. Крюковой] сблизились с политкаторжанами. Эти полуссыльные жили в раздольной, богатой и живописной Сибири как помещики. Устраивали пикники, верховые прогулки, любительские концерты, собирались на домашние вечера. Каждая семья нанимала отдельный просторный дом. Среди ссыльных того времени, конца XIX – начала XX века, было много евреев. Особенно близки нашей семье стали братья Лурье, Кон, Орочко, Смирнов. На вечерних собраниях много говорили красивых слов о «свободе, равенстве, братстве, торжестве разума, прогресса, об обездоленном народе, о своей тяжёлой доле».

Надо ли говорить, что никому из Бычковых революция, которую они, сколько могли, приближали, не принесла счастья? Февральскую (которую они приветствовали) сменила Октябрьская – а вслед за ней пришла разруха: в семейные предприятия, в бывшую семейную усадьбу, в приют для девочек, которым руководила мать Крюковой (Е.П. Бычкова); некоторые родственники подверглись репрессиям, кто-то примкнул к белым и бежал за границу. Быт был разбит вдребезги, по воспоминаниям Н.А. Крюковой – нарочито, с оттяжкой, наотмашь, будто с тем намерением, что ничего удобного и красивого, напоминающего о старой жизни, не должно было остаться.

«Да что она может помнить! — скажет скептически настроенный читатель. – Ей было-то едва семь лет, а в детстве и трава зеленее, и небо голубее». Но ведь дореволюционное изобилие – не выдумка Крюковой. Откроем «Записки молодого врача» М.А. Булгакова – произведение, вне сомнений, автобиографическое. Молодой врач, недавно окончивший университет, в сентябре 1917 года приезжает в отдалённое село Мурьево («сорок вёрст от уездного города Грачёвки»). И в этом захолустье он находит «двухэтажный очень чистенький дом», усердных помощников, «богатейший инструментарий», палаты на сорок-пятьдесят человек, аптеку, где «на полках стояло всё, что угодно, были даже патентованные заграничные средства», а шкаф «был битком набит книгами, одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов». Разумеется, всё это не появилось само по себе, а выписывалось, составлялось предшественником молодого врача. Но уже одно то, что в глубочайше провинциальной больнице это в принципе могло находиться, – как и то, что предшественник, уезжая, ничего не забрал и всё оставил – разве это не говорит о многом? Кстати, о многочисленности крестьянской клиентуры молодого врача (к нему приезжали их всех окрестных сёл): «За год я принял пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных. Стационарных у меня было двести, а умерло только шесть».

Нет, изобилие и удобство – не выдумка Крюковой. Кстати, Л.В. Шапорина в своих дневниках с горечью пишет, что голод 1917 года в Петербурге (тот самый, который послужил фоном для Октябрьской революции) – это «был ещё не настоящий голод». Далеко не тот, который она узнает потом, пережив блокаду. Но в том и дело, что это был, пишет Шапорина, «переход от полного изобилия» к состоянию, когда продукты надо было доставать, стоять за ними в очередях, есть – это после изобилия-то! – конину и чёрный хлеб. Так изобилие и удобство сыграли с гражданами России парадоксальную злую шутку: привыкнув к ним, российские граждане их не ценили, а к исчезновению их – по крайней мере, горожане – нисколько не были подготовлены, паниковали и суетились. Но зато культурная жизнь, вспоминает Шапорина, била в Петербурге (она не называет его Петроградом) ключом!..

Закругляя тему изобилия, приведу цитату из воспоминаний ещё одного немаловажного персонажа. Никиты Сергеевича Хрущёва, трудившегося в предреволюционные годы слесарем в Донбассе: «Высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я трудился [Юзовка/Донецк], до революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 году я лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 году, когда работал вторым секретарем Московского комитета партии. Могут сказать, что зато другие рабочие жили хуже. Наверное, хуже. Ведь не все жили одинаково». Коротко говоря, Никита Сергеевич доподлинно не знает рабочих, которые до революции жили хуже, чем после революции. Стоит отметить и то, что в 1913 году «высококвалифицированный рабочий» Хрущёв трудился слесарем всего один год. И то, что изобилие 1913 года выигрывает не у 1918-го или хоть 1920-го – а у 1932 года. (Шапорина вспоминает, как в начале 30-х в Ленинграде дефицитом было обычное мыло.) Теперь удалимся от воспоминаний Крюковой и темы дореволюционного изобилия – и обратимся к мемуарам А.А. Громыко (написаны в 1979-89 гг.). Излагать подробно их содержание я не буду, ведь они широко известны, их не составит труда найти (и содержательно они малоинтересны). Заострю внимание лишь на одном – на характеристиках, которые Громыко даёт высшему советскому руководству, частью которого он сам был на протяжении многих десятилетий. Личное знакомство Громыко со Сталиным случилось в 1939-м году, и будет правомерно сказать, что остававшиеся до смерти вождя тринадцать с лишним лет они находились в частом рабочем контакте. Вспоминая эти годы, Громыко нигде не пишет о Сталине с порицанием – и нигде не поёт хвалу. Он, конечно же, совершенно не догадывается, какой тиран и преступник стоит во главе государства. Но наступает 1956 год, XX съезд – и тут пелена сталинской пропаганды падает с глаз ведущего советского дипломата! Наконец-то, наконец он понимает про «культ диктатора», «жестокого и безжалостного тирана», «уничтожение руководящего состава Коминтерна» и что «его суждения предписывалось воспринимать как истину». Больше того: Громыко высказывает недовольство, что люди из «старого» окружения Сталина – Молотов, Ворошилов, Каганович – «не сделали никакого признания своей вины ни на съезде, ни после него, не направили в ЦК никакого объяснения своих действий или бездействия в прошлом, не оказали помощи партии в деле дальнейшего разоблачения бесконечно длинной цепи преступлений периода культа личности Сталина».

Сделал ли хоть какое-нибудь признание своей вины сам Громыко? Ну, например, за то, что в 1932-33 гг. занимался пропагандой превосходства коллективизации над «доставшимся в наследство от дореволюционной России единоличным хозяйством»? После XX съезда он даже слегка укоряет Хрущёва за то, что в его докладе «оказались обойдёнными такие страницы истории нашей страны, как насильственная коллективизация в сельском хозяйстве, голод через который прошёл народ в 1932-33 годах и который унёс миллионы жизней» – но за свою часть вины в этом деле не считает нужным покаяться.

О Хрущёве Громыко (бывший с 1957 по 1985 год министром иностранных дел СССР) пишет в основном вскользь, но, между прочим, сообщает вот какой «любопытный случай»: «Собрались мы однажды перед заседанием Политбюро, а Хрущёв приехал прямо с дачи. И заговорил возмущённо: «Еду и из окна машины вижу – какая-то старушка пасёт две козы. Ведь эти козы едят хлеб. Иначе их не прокормить, и они были бы не нужны. А хлеб мы печём для людей, и нам его не хватает. Вначале я подумал, что он шутит. Но оказалось, что всё высказывалось вполне серьёзно, и Первый секретарь упрекал тех товарищей, которые должны следить за обстановкой на селе. Тогда, по соответствующим решениям, крестьяне должны были сдать со своих подворий рогатый скот. Предполагалось, что он будет выращиваться в крупных агрофермах. Вот почему Хрущёва так удивили две козы, всё ещё находившиеся, судя по всему, в собственности какой-то старушки. Хрущёв считал себя знатоком жизни крестьянства, но и он «наломал немало дров», навязывая руководству партии и страны ошибочные решения по вопросам развития советской деревни и сельского хозяйства».

Замечу, кстати, что это было время, когда люди в РСФСР прятали от государственных проверяльщиков даже кур, которых осмеливались содержать в частном хозяйстве.

О Брежневе (при котором Громыко стал членом Политбюро) он вспоминает развёрнуто и, мягко скажем, не комплиментарно. Процитирую небольшую часть: «Экономическое положение страны было очень сложным, а в некоторых отношениях и тяжёлым. По справедливости тогдашний период назван "застойным". Он был застоем в экономике, науке и технике, социальной сфере. Имели место разного рода комбинации с цифрами, не отражавшими истинного положения в промышленности и сельском хозяйстве. Узкие места и недостатки часто затушёвывались. (...) Страна тогда закупала за рубежом много промышленного оборудования. С его освоением наша промышленность не справлялась. Положение усугублялось и тем, что импортируемое иностранное оборудование не устанавливалось в нормативные сроки. Пролежав годы, устаревало с точки зрения технологии и становилось фактически непригодным к работе ещё и по этой причине. Помню, как-то при мне Брежнев задал Косыгину вопрос: -- Как много закупленного за границей промышленного оборудования у нас до сих пор не установлено на предприятиях и всё ещё складировано? Косыгин ответил: -- На шестнадцать-семнадцать миллиардов инвалютных рублей. По тому времени (да и по нашему тоже!) это составляло огромную сумму. Почти систематически страна закупала и зерно. Сельское хозяйство Советского Союза переживало исключительно трудные времена. (…) Мне не приходилось наблюдать, чтобы Брежнев глубоко осознавал недостатки и серьёзные провалы в экономике страны. Было ясно, что наша наука и техника во многих отношениях отстают от развития науки и техники в передовых капиталистических странах. Он даже дал согласие выступить с докладом на Пленуме ЦК КПСС по этому вопросу. Интересы страны требовали принятия соответствующих решений. Но Пленум несколько раз откладывался. С докладом он так и не выступил, никакие серьёзные решения по этому вопросу в тот период так и не были приняты. (...) Дело осложнялось ещё и тем, что само Политбюро главных внутренних проблем, стоящих перед страной, фактически серьёзно не обсуждало. Как правило, принимались формальные решения, причём без обсуждений». Как видим, спустя шестьдесят лет после революции сельское хозяйство Советского Союза продолжало «переживать исключительно трудные времена». Бесхозяйственное отношение к закупленному за огромные деньги оборудованию также показательно: это идейные наследники тех самых «новых хозяев», которые губили реквизированных лошадей. Но затем – по мысли Громыко – всё изменилось. Ибо страну возглавил наконец-то интеллектуал и честнейший человек, «очень подготовленный коммунист» Михаил Сергеевич Горбачёв.

Впервые Громыко даёт Горбачёву характеристику в 1978 году, отвечая на лично ему заданный вопрос Брежнева: «Это коммунист, прямой, честный, очень подготовленный». А начиная с 1985 года (когда Громыко «на мартовском Пленуме ЦК по поручению Политбюро выступил с предложением избрать Генеральным секретарём ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва и обосновал это предложение») восторги перед личностью М.С. Горбачёва возрастали в геометрической прогрессии: «Последующий период выявил богатые грани таланта М.С. Горбачёва как выдающегося партийного и государственного деятеля, тонкого, дальновидного, прозорливого политика, человека острого и сильного ума. Партия и народ именно так оценивают его личность. М.С. Горбачёв обладает редким даром убеждать людей. Ему помогают богатая эрудиция и разносторонние знания в области общественных наук.... Ему помогает в делах и феноменальная память, которую он мобилизует в зависимости от обстоятельств. Иногда кажется, он черпает аргументы из какого-то неистощимого родника... Хладнокровие и выдержка, спокойствие и точный расчёт, обдуманность каждого шага, его последствий, и опора на весь спектр политической, научной, технической информации у руководства страны сочетаются с целеустремлённостью и волей выполнить грандиозные планы нашего дальнейшего развития. Если бы у меня спросили, что я хотел бы пожелать на обозримый период нашей стране и её народу, то в ответ сказал бы: "Возглавлять страну должно руководство, во главе которого стоит М.С. Горбачёв. Этому руководству по плечу решать исторические по своему значению проблемы как в хозяйственном строительстве, так и в социальном развитии страны. Оно решает и сложные внешнеполитические задачи, инициативно и с убеждённостью отстаивая великое дело мира».