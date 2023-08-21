Российская шахматистка выиграла Кубок мира

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Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову и выиграла Кубок мираТретье место заняла гражданка Украины Анна Музычук, обыгравшая китаянку Тань Чжунъи. 

Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира (в 2021 году уступила россиянке Александре Костенюк). Салимовой 20 лет, в 2017 году она стала чемпионкой Болгарии.

В финале мужского турнира сыграют 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха.
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APN.ru