 

В Петербурге полицейский создал ОПГ, похитившую квартиры почти на 20 млн рублей, и получил условный срок

 

Суд в Петербурге назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно и штрафа в размере 800 тыс. рублей для бывшего полицейского Анатолия Лысенко, создавшего организованную преступную группу, которая с 2012-го по 2017 год (когда Лысенко занимал различные должности в правоохранительных органах) подыскивала одиноких граждан, имевших в собственности объекты недвижимости, для незаконного завладения ими. Лысенко использовал служебное положение, чтобы получить необходимые для совершения преступлений документы и информацию. За пять лет участники ОПГ похитили шесть квартир общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. 

 


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