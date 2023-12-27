 

Каждый пятый молодой американец одобряет Усаму бен Ладена, британская полиция за год раскрыла лишь 43% краж

По данным опроса "Дейли Мейл", каждый пятый американец в возрасте 18-29 лет, и восемнадцать процентов всех чёрных участников опроса, высказывают положительное отношение к террористу Усаме бен Ладену, взявшему на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США, когда погибли 2977 человек. Отрицательно к Усаме бен Ладену относится лишь чуть больше половины американской молодёжи: 52%. Среди всех чёрных участников отрицательно к нему относятся 57%. 
 
За минувший отчётный год (22/23) полиция раскрыла лишь 43% магазинных краж, совершённых в Англии и Уэльсе. Число таких дел, закрываемых даже без установления личности подозреваемого, выросло до 560 в день. И только в одном из семи случаев подозреваемому всё же предъявляют обвинение или вызывают в суд.



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APN.ru